Ferrari, ABD’de Fiyat Artışına Gidiyor

FERRARİ ABD FİYATLARINI ARTIRMA PLANLARIYLA GÜNDEMDE

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari, ABD pazarında satılan otomobillerinin fiyatlarını yüzde 10 artırma planını duyurdu. Şirket, Avrupa Birliği’nde (AB) üretilen otomobillere ABD’de uygulanacak ek gümrük tarifeleri hakkında mevcut ön bilgiler doğrultusunda ticari politikasını gözden geçireceğini açıkladı.

YENİ FIRAT TARİHİ VE ÖNCESİ ARAŞTIRMALAR

Açıklamada, ABD’deki bayi ağı ile birlikte hareket ederek 2 Nisan’dan sonra ithal edilen tüm modellerin fiyatlarının maksimum yüzde 10 oranında artırılacağı belirtildi. Ancak, 2 Nisan’dan önce ithal edilen araçların fiyatlarının değişmeyeceği ifade edildi. İthal tarihine bakılmaksızın, Ferrari’nin 296, SF90 ve Roma modelleri için ticari şartların aynı kalacağı da vurgulandı.

KARLILIĞA ETKİSİ

Açıklamada ayrıca, “Karlılık yüzdesi marjlarında (ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi marjları) 50 baz puanlık potansiyel bir azalma riski var.” bilgisi yer aldı. Ferrari, otomobillerinin tümünü İtalya’nın kuzeyindeki Maranello tesisinde üretmeye devam ediyor.