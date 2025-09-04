Haberler

Ferrari’yi Perte Çıkartan Usta, Aracın Boyasını Kaldırdı

Geçtiğimiz günlerde Ferrari hakkında çıkan bir olayla dikkat çeken usta, bu kez boyasız göçük tamiri yaparken ilginç bir sorun yaşadı.

FERRARİ KAZASI VE SONRASINA DİKKAT!

İstanbul Büyükçekmece’deki bir otomobil tamircisi, motor ustasının aracın sesini incelemek amacıyla test sürüşü yapmasıyla gündeme geldi. Ancak usta, sürüş sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve neticesinde büyük bir kaza yaşandı. İlk Ferrari kazasıyla adından söz ettiren usta, bu olaydan sonra boyasız göçük tamiri yaparken tekrar bir skandala neden oldu.

SKANDAL ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Ferrari’deki boyasız göçük tamirini gerçekleştirmek isteyen bu usta, tamir sırasında aracın boyasını kaldırdı. O anlar, kamera kayıtlarıyla belgelendi.

Sivasspor, Sarıyer’e Hazırlanmaya Başladı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, oyuncularla ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Aksaray’da Plakasız Motosiklet Trafikten Men Edildi

Aksaray'da plakasız motosiklet kullanan bir sürücü, kaza sonrası otoparka çekildi ve 15 bin 709 lira ceza aldı.

