Ferrari’yi Perte Çıkartan Usta, Aracın Boyasını Kaldırdı

Geçtiğimiz günlerde Ferrari hakkında çıkan bir olayla dikkat çeken usta, bu kez boyasız göçük tamiri yaparken ilginç bir sorun yaşadı.

FERRARİ KAZASI VE SONRASINA DİKKAT!

İstanbul Büyükçekmece’deki bir otomobil tamircisi, motor ustasının aracın sesini incelemek amacıyla test sürüşü yapmasıyla gündeme geldi. Ancak usta, sürüş sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve neticesinde büyük bir kaza yaşandı. İlk Ferrari kazasıyla adından söz ettiren usta, bu olaydan sonra boyasız göçük tamiri yaparken tekrar bir skandala neden oldu.

SKANDAL ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Ferrari’deki boyasız göçük tamirini gerçekleştirmek isteyen bu usta, tamir sırasında aracın boyasını kaldırdı. O anlar, kamera kayıtlarıyla belgelendi.