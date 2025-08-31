Feruza Lamayeva Kazakistan’da Klinik Açmak İstiyor

FERUZA RUSTAMOVNA LAMAYEVA’NIN HEDEFİ

Kazakistan’da yaşayan Ahıska Türkü Feruza Rustamovna Lamayeva, kendi ülkesinde çocuk gelişimi alanında eğitim veren bir bölümün bulunmaması nedeniyle Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursundan yararlanarak Türkiye’ye gitti. Ankara Üniversitesi’nde Çocuk Gelişimi üzerine yüksek lisans yapan Lamayeva, Kazakistan’da ilk çocuk gelişimi kliniğini açmayı planlıyor.

BÜYÜK HEDEFİ KAZAKİSTAN’A KATKIDA BULUNMAK

Mukhtar Omarkhanuli Auezov Güney Kazakistan Üniversitesi’nde Özel Eğitim Bölümü’nden mezun olan Lamayeva, YTB’nin ‘Türkiye Bursları’ programından yararlanarak Ankara’ya gelmeyi seçti. Burada, bitirme tezini ‘Savaş ve Göçün Ahıska Türkü Çocuklar ve Aile Yaşamı Üzerine Yansımaları’adı altında gerçekleştirdi. Türk toplumlarının çocuk yetiştirme geleneği üzerine araştırmalar yapan Lamayeva, ülkesindeki bu alanda var olan eksikliği gidererek Kazakistan’da bir çocuk gelişimi kliniği açmayı istiyor.

KAZAKİSTAN’DA YENİLİK GETİRME ARZUSU

Lamayeva, eski Sovyetler Birliği ülkelerinde Türkiye’de olduğu gibi bir bölümün bulunmadığını belirtiyor ve “Bu yüzden bir yenilik katmak istedim, yani ilk olmak istedim bu konuda. Eğitim sürecinde bu bölümün yeterince zengin, değerli olduğunu gördüm,” diyor. Ayrıca, Ahıska Türkü olarak Türkiye’ye ayrı bir sempati duyduğunun altını çiziyor. “Türkiye, Ahıska Türklerine sahip çıkan bir ülkedir. Burada aldığım eğitimlerle, bu bilgileri Kazakistan’a taşımak istiyorum” şeklinde konuşuyor.

BİR KLİNİK AÇMA HAYALİ

Lamayeva, Kazakistan’da çocuk gelişimi alanında uzmanların az olduğunu vurgulayarak, “Çocukla çalışan uzmanlar genelde psikolog, eğitmen veya danışmanlar. Ama genel olarak çocuk yetiştirme esnasında yaşanan sorunlar için çocukla ilgilenebilen uzmanlar yok. Böyle bir klinik kurmak benim hayalim,” diyor. Türk toplumlarının çocuk yetiştirme konusundaki uzmanlığı karşısında, kendi ülkesindeki eksiklikleri kapatmak için bu yola girdiğini ifade ediyor.