Feryal Gülman Yeni İcra Davası Başlattı

FERYAL GÜLMAN’IN YENİ HUKUKİ SÜRECİ

Sosyete dünyasının tanınan simalarından Feryal Gülman, eski eşi iş insanı Kemal Gülman’a karşı başlattığı icra takibi ile yeniden gündeme geldi. Lüks yaşamı ve sosyal etkinliklerdeki varlığı ile dikkat çeken Feryal Gülman’ın, yıllar önce olaylı bir şekilde boşandığı Kemal Gülman’a karşı hukuki süreç başlatması, hem magazin hem de ekonomi kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Bu durum, pek çok kişinin “Feryal Gülman eski eşine neden icra davası açtı?” ve “Olayın arka planında ne var?” gibi sorular sormasına neden oldu. Feryal Gülman gerçekten de eski eşi Kemal Gülman’a icra davası mı açtı? Sosyetik isim Feryal Gülman olayı tam olarak nedir? İşte detaylar…

HUKUK MÜCADELESİ VE GEÇMİŞ DAVALAR

Feryal Gülman, uzun bir süre devam eden hukuk mücadelesi içinde yeni bir gelişme ile yine gündemde. Son günlerde sosyal medyada ve magazin basınında “Feryal Gülman olayı nedir?” sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. 2013 yılında, iş insanı Kemal Gülman’a “zina” iddiasıyla boşanma davası açan Feryal Gülman, yaklaşık 8 yıl süren mücadele sonucunda eski eşinden 60 milyon TL tazminat kazandı. Ancak Yargıtay’ın bu kararı bozması ile bu meblağ 20 milyon TL’ye düştü. Feryal Gülman, 2022 yılının Aralık ayında mahkeme kararının kesinleşmesine rağmen, tazminatın ödenmemesi üzerine, 2025 yılı itibarıyla icra takibi başlattı.

İCRA TAKİBİ SÜRECİ VE SON GELİŞMELER

Feryal Gülman’ın başlattığı icra süreci, yıllar süren boşanma davasının ardından yeni bir hukuki adım olarak değerlendiriliyor. İcra işlemleri çerçevesinde, Kemal Gülman’ın banka hesaplarında belirtilen miktarın bulunamaması sebebiyle, Gebze’deki bir arazisi satışa çıkarıldı. Satıştan elde edilecek gelirle tazminatın karşılanması hedefleniyor. Eğer bu tutar yeterli olmazsa, başka taşınmazlara da icra işlemleri uygulanabileceği belirtiliyor. Feryal Gülman’ın bu yeni gelişimi, sosyete camiasında ve kamuoyunda ciddi yankı uyandırdı.