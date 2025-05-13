“Fesih Kararı Büyük Bir Adım”

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’YA YÖNELİK FESİH KARARI DEĞERLENDİRİLDİ

Vahide Şevkatlioğlu, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnirken tankın altında kalarak yaralanmasının ardından terör örgütü PKK’nın fesih kararına dair görüşlerini paylaştı. Onun eşi de o gece aynı tank altında şehit oldu. Şevkatlioğlu, “Ortada bir savaş yok. Kardeş kardeşi vuruyordu. Biz bir ülkeye karşı savaşmıyorduk, kendi içimizde kardeşler birbirini kırıyordu. Hepimiz bu ülkenin evladıyız” dedi. Ayrıca, bu sürece destek olan herkes için minnettarlığını dile getirdi ve barış sürecinin şehit annelerinin gözyaşlarını dindireceğini vurguladı.

ŞEHİT ANNESİ OLARAK YAŞANILAN ZORLUKLAR

Vahide Şevkatlioğlu, 48 kez bacağından operasyon geçirip şehit eşinin mezarını bir yıl sonra görebildi. Kendisi, “Cumhurbaşkanımızın anneler, eşler, devlet için elinden gelen her şeyi yaptığını görüyoruz” diyerek duygularını ifade etti. PKK’nın fesih kararını duyduğunda çok sevindiğini belirtti. 15 Temmuz gecesi yaşadığı korkunç olayları anlatarak, tankların üzerlerine geldiğini ve eşinin bu sırada şehit olduğunu dile getirdi. “Vatanımız için kanımızın son damlasına kadar mücadele ettik” şeklinde konuşarak, 40 yıllık terör ortamının sona ermesinin önemli bir gelişme olduğunu ekledi.

BARIK VE KARDEŞLİK MESAJI

Şefkatlioğlu, “Bu vatanda baktığımız zaman 40 bine yakın şehit verdik. Küçük çocukların ağlamasını istemiyoruz” diyerek kardeşlik vurgusu yaptı ve “Hepimiz bu ülkenin evladıyız” dedi. Ayrıca sürecin arkasında duran tüm destekçilerine teşekkür etti. “Cumhurbaşkanımızın artık harcadığı paraları gençlere daha güzel bir gelecek sağlamak için değerlendireceğine inanıyorum” diyerek geleceğe dair umutlarını aktardı. Barış sürecinin tüm toplum için önemli olduğunu yineledi ve “Bu vatanda kimse babasız kalmasın” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

– İSTANBUL