Festival Eğlencesi Ati242 Ve Sagopa

ATİ242 PERFORMANSIYLA ENERJİ PATLAMASI

Festival kapsamındaki çekişmeli basketbol maçları ve rekabetçi PUBG turnuvaları sona yaklaşırken, ziyaretçiler önce Ati242’nin ardından Sagopa Kajmer ile rap müziğin keyfini çıkardı. Genç neslin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ati242, dinamik sahne performansıyla festival alanında güçlü bir enerji yarattı. Seyircileriyle güçlü bir bağ kurarak sunduğu “25” ve “Italy Forma” gibi hit parçalarıyla hayranlarını coşturan Ati242, katılımcıların ritmine kapılıp dans etmesine ve unutulmaz anlar yaşamasına neden oldu. Onun sahne şovu, festivale damgasını vuran anlardan biri haline geldi.

SAGOPA KAJMER İLE DUYGU DOLU ANLAR

Ati242’dan sonra sahne alan rap müziğin efsane isimlerinden Sagopa Kajmer, derin anlamlı sözleri ve kendine özgü tarzı ile dinleyicilere etkileyici bir gece yaşattı. “İstisnalar Kaideyi Bozmaz” ve “Galiba” gibi klasikleşmiş parçaları ile festival alanında büyülenen Sagopa, sahne ışıkları altında hayranlarıyla kurduğu samimi diyalog ile de dikkat çekti. Performansı, binlerce kişiyi bir araya getirerek rap müziğin ruhunu zirveye taşıdı ve İstanbul Festivali’nin müzik tarihinde önemli bir yer edindi.

YILIN DOPDOLU FESTİVALİ

Festival, 16 Ağustos’ta Semicenk ve Yıldız Tilbe konserleri ile devam edecek. 17 Ağustos’ta ise Ebo Show, Poizi, Çakal ve Blok3 sahne alacak. Festival programında sadece müzik değil, birçok etkinlik de bulunuyor. FIBA standartlarında 3×3 basketbol ve espor turnuvaları ile RopeLand ve lunapark gibi eğlence alanlarıyla İstanbul Festivali, gün boyu süren çok yönlü bir eğlence sunmaya hazırlanıyor.