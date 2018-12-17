64 kişiye FETÖ’den gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yeni gözaltı haberleri geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında 35’i muvazzaf 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 35’inin muvazzaf asker, 9 ‘unun da sivil imam olduğu belirtildi. Ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İkametlerinde bulunan isimler gözaltına alındı.

TRT