FETÖ itirafçısı beraat etti

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler’in eski koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın’ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Akın’a beraat kararı verirken, diğer 4 sanığa 1 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezası verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz sanıklar Burak Akın, Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ve Mustafa Çopuroğlu katıldı. Mahkeme, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı sanıkların son sözlerini sordu. Akın, “Beraatımı talep ediyorum” dedi. Diğer sanıklar da pişman olduklarını belirterek, beraatlarını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Akın hakkında soruşturma ve kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlık göstermek suretiyle bu örgütle ilgili bilgi ve belgeleri paylaştığın için “örgüt üyesi olmakla birlikte hakkında ceza verilmesine yer olmadığı”na karar vererek, Akın’ın beratına hükmetti. Heyet, diğer sanıklar Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ve Mustafa Çopuroğlu’na “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan ceza verilmesine karar verdi. Mahkeme, söz konusu sanıkların da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması kararını verdi. Cezalarda indirime giden heyet, sanıklar Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ve Mustafa Çopuroğlu’na 1 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

TRT