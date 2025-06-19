Fethi Gemuhluoğlu Anısına Konuşmalar Yapıldı

PROF. DR. NABİ AVCI’NIN KATILDIĞI ETKİNLİK

Prof. Dr. Nabi Avcı, Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Grubu tarafından gerçekleştirilen “Fethi Gemuhluoğlu Anısına Dostluk Konuşmaları” etkinliğine katıldı. Hekimbaşı Av Köşkü’nde, avukat Ahmet Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, kültür, sanat ve edebiyat dünyasından birçok isim yer aldı. Avcı, sözlerine genç hukukçulara Fransız yazar Jacques Verges’nin “Savunma Saldırıyor” isimli kitabını önermesiyle başladı. Fethi Gemuhluoğlu ile lise birinci sınıfında tanıştığını dile getiren Avcı, “Türkpetrol Vakfının İstanbul’daki ofisine ziyarete gitmiştim. Yaz tatillerinde İstanbul’a geldikçe yanına gittim. Daha sonra Ankara’da üniversitede okurken Fethi Ağabey bize mektupla Ankara’ya geleceğini bildirirdi. O her Ankara’ya geldiğinde onunla Türkpetrol Vakfı binalarının orada ya da Ulus’taki Zümrüt Palas’ta görüşürdük.” ifadelerini kullandı.

FETHİ GEMUHLUOĞLU’NUN DOSTLUK HAYATI

Avcı, Fethi Gemuhluoğlu’nun Ankara’da birçok farklı dostluk halkasına sahip olduğunu vurguladı. O dönemde “Hacı Bayram Veli Cami’de buluşanlarla Bulvar Palas’ta buluşanlar farklı gruplardı. Gündemleri de farklı olurdu. Ben o dönem küçüklüğümden istifade ederek birkaç farklı halkaya dahil olabiliyordum. O çevreleri de bu vesileyle tanımıştım.” dedi. Avcı, o anılarını aktararak, “Bugünden baktığımda en çok hatırladığım, ister üç kişi ister on kişiyle sohbet ediyor olsun, diğer bütün katılımcılar sanki orada başkası yokmuş da Fethi Ağabey yalnızca sizinle konuşuyor gibi bir duyguya kapılırdı. Farklı farklı meslek ve meşrepten insanlarla yapılan sohbetlerde bu duygu herkeste oluşuyordu.” diyerek bu dostluk ortamını anlattı.

GÜNDEMİ ETKİLEYEN ÇALIŞMALAR

Gazze’de yaşanan soykırıma ilişkin bir çalışma yürüttüklerini belirten Avcı, “Her Buber’e açık mektup” çalışması içindeki Martin Buber hakkında şu bilgileri verdi: “Martin Buber, ilk Siyonistlerdendir. Dindar varoluşçuluğun temsilcilerinden biri olarak tanınır. Buber’in kitaplarını okudum. 1930’larda Filistin’e Yahudi göçleri başlayınca Kudüs’e yerleşmiş, fakat Siyonizm kongrelerinden birinde onlardan ayrılmıştır. Filistin’de münhasıran devlet kurmaya karşı çıkmış ve bir parti kurmuştur. Buber, katıldığı son toplantıda görüşlerini tekrar açıklıyor. Ancak Ben Gurion kendisine ‘Her Buber, artık çok geç’ diyor.”

HİKAYEYLE BİR GÖRÜŞME ANISI

Avcı, İsrailli ünlü mizah yazarı Efraim Kişon’un “Hasta ile profesörün konuşması” adlı hikayesini de paylaşarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Hasta, bir tıp profesörüne derdini anlatıyor. ‘Ben eskiden gurbette yaşayan mazbut bir adamdım. Elimin emeği ile geçinen fakir biriydim. Komşularıma bir zararım yoktu. Ama bana buraya geldiğimden beri bir haller oldu. Şimdi komşularıma musallat oluyorum. Nerde bir gariban görsem bir tekme de ben vurasım geliyor. Ben ölecek miyim yoksa?’ diyor. Profesör cevap veriyor, ‘Yok yok, böyle bir 40 sene daha yaşarsın’.” Etkinlik, Fethi Gemuhluoğlu’nun oğlu Ali Gemuhluoğlu’nun babasının 1955 yılında yaptığı Dostluk Üzerine konuşmasının yapay zeka podcastini dinletmesiyle sona erdi.

FETHİ GEMUHLUOĞLU KİMDİR?

Sevenleri ve okuyucuları tarafından “dost ehli”, “gönül adamı” olarak tanınan Fethi Gemuhluoğlu, 1922’de Kadıköy Göztepe’de dünyaya geldi. Almanya’da 2 yıl serbest gazeteci olarak çalışan Gemuhluoğlu, 1965-1966 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı’nda özel kalem müdürlüğü yaptı. 1966-1970 yılları arasında Ankara ve İstanbul’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği basın müşavirliği görevini yürüttü. Yaptığı çalışmalarla yaşadığı döneme “gönül ve iyilik adamı” olarak damga vurdu. Fethi Gemuhluoğlu, yazdığı yazıları Serdengeçti, Yeşilada, Arapgir Postası, Türk Yurdu, Düşünen Adam Mecmuası, Yeni Sabah, Göldağı gibi mecralarda yayımladı. Sanattan siyasete, ahlaktan eğitime ve tarihi meselelere kadar birçok konuda eserler veren Gemuhluoğlu’nun şahsiyetin temeli tasavvuf oldu. Fethi Gemuhluoğlu, 5 Ekim 1977’de İstanbul’da yaşamını yitirdi.