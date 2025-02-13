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Spor

Fethi Heper Hayatını Kaybetti

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ESKİŞEHİRSPOR’UN UNUTULMAZ FUTBOLCUSU HAYATINI KAYBETTİ

Eskişehirspor ve Türk futbolu için büyük bir kayıp yaşandı. Eskişehirspor’un efsanevi futbolcularından biri olan Fethi Heper, 81 yaşında hayata veda etti. Bu üzücü durumu Eskişehirspor Kulübü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

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Kulüp, sosyal medya hesaplarında “Eskişehirspor’un unutulmaz futbolcularından Fethi Heper, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu” ifadesini paylaşarak taraftarları ve futbol camiasını yasa boğan bu durumu kamuoyuna bildirdi. Fethi Heper, futbol kariyerinde Eskişehirspor’a önemli katkılarda bulunmuş bir isim olarak hafızalarda yer etti.

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