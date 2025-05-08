Fethi Öner, Öğrencilerine İlham Veriyor

FETHİ ÖNER’İN BAŞARI HİKAYESİ

Kayseri’de hayat mücadelesi ile tanınan, daha önce DHA tarafından “Çocukken yangında elini kaybeden Fethi öğretmen, öğrencilerinin rol modeli oldu” başlığıyla hikayesi duyurulan biyoloji öğretmeni Fethi Ahmet Öner (46), ABD’nin Boston kentindeki ABE Biotech Experience tarafından dünya genelinden 12 öğretmenin yer aldığı deney projesinde ‘usta öğretmen’ olarak seçildi. 3 gün süren eğitimin ardından Türkiye’ye dönen Öner, ülkesini temsil etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve “Bu durum benim öz güvenimi daha da artırdı” dedi.

YAŞADIĞI ZORLUKLAR VE AZİM DOLU YOLCULUĞU

Fethi Ahmet Öner, Elazığ’da 2 yaşında babasını kaybettikten sonra, annesiyle yaşadığı evde yangın çıktı. Bu olay sonucunda sağ elini kaybeden Öner, hayatı boyunca engellerle mücadele etti. Yılmadan, üniversite sınavını kazanıp Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nü bitirdi. Şimdi 22 yıldır öğretmenlik yapan, birçok projeye katılan ve danışmanlık yapan Öner, öğrencilerine de azmiyle örnek oluyor. 8 yıldır Talas ilçesindeki Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi’nde görev yaptıktan sonra bu yıl Melikgazi ilçesindeki Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) çalışmaya başladı.

ABD’DEKİ BAŞARILI TEMSİLİ

DHA’nın Öner’in başarı öyküsünü haberleştirdiği süreçte, ABE Biotech Experience, küçük yaşta geçirdiği bir kaza nedeniyle sağlık problemleri yaşamış olmasına rağmen onun azminin asla engellenmediğini vurguladı. Öner, çalıştığı okullarda ulusal ve uluslararası projelerde etkin bir şekilde görev alarak bilime olan tutkusunu öğrencilerine aktarmaya devam ediyor. Eğitimdeki katkıları nedeniyle 2024-2025 Küresel Uzman Öğretmen Bursu’nu kazandı.

ROL MODEL OLMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR

ABD’deki toplantıda kendisinden bahsedildiğini ifade eden Öner, geçmişte yaşadığı zorlukların kendisini motive ettiğine dikkat çekti. “Küçükken geçirdiğim yangın kazasından dolayı etkilendiklerini, bu durumu beni motive etmek için kullandıklarını belirttiler” diyen Öner, bu azimle öğrencilerinin önünü açmayı ve önemli projeler yapmayı hedefliyor. Keza, hayatta kalıcı olmak adına her zaman mücadele ettiğini ve topluma örnek olmaya çalıştığını dile getirdi.

PROJE VE TECRÜBE PAYLAŞIMI

Öner, ABD’ye yaptığı çalışmalar nedeniyle davet edildiğini dile getirerek, öğrencilerinin biyoteknoloji alanındaki yanlış anlamalarını tespit ettiğini söyledi. Bu yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için projeler geliştirdiğini ifade eden Öner, bu deneyimlerin kendisi için önemli olduğunu vurguladı. ABD’deki toplantıda öz güveninin arttığını ve toplumsal ön yargılarla savaşmaya devam edeceğini belirtti.

ÜLKESİNE HİZMET HEDEFİ

Öğrencilerine rol model olma hissiyatının kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Öner, engelli olmayı istemediğini ancak bu durumla hayatına devam ettiğini belirtti. “Engellilerin hayatlarında yapamayacağı bir şey yoktur” diyen Öner, ulusal ve uluslararası projeler yaparak ülkesine ve milletine hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.