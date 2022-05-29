İstanbul’un fethinin 569. yıldönümü kutlaması ve Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki hazırlıklar dün hız kesmeden devam etti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne 350 yaşındaki zeytin ağacı ve 50 yıllık ıhlamur ağaçları da dikildi.

Fethin yıldönümünü simgelemek amacıyla alana 569 fidan dikilirken ilk etabı Mayıs 2023’te açılacak Millet Bahçesi 5 milyon 61 bin metrekarelik alana sahip olacak.

‘1453’ tarihine atfen toplam 145 bin 300 ağacın toprakla buluşacağı Millet Bahçesi için ilk fidan dikimine 1 milyonu aşkın kişinin katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, pistlerin olduğu alana kurulan platformdan konuşma yaparak fethin yıldönümünü ve fidan dikim töreni coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşayacak.

İlk etabının 2023’te açılması planlanan dünyanın en büyük 5’inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul’un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümünde yarın Atatürk Havalimanı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek törende, Türkiye’nin en büyük millet bahçesinin ilk fidanları dikilecek.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda fethi temsilen içinde 40-50 yaşında olanlarında da bulunduğu 145 bin 300 ağaç dikilecek.

Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Böylece pusetli anneler, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar güvenli bir alanda, bahçenin keyfini sürüp yürüyüş yapabilecek.