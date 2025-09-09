Fethiye Açıklarında 36 Göçmen Kurtarıldı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN KURTARILMASI

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında toplamda 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi alındı. Bu durum üzerine bölgeye hemen bir Sahil Güvenlik botu gönderildi.

KURTARILAN GÖÇMENLERİN DURUMU

Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 8 çocuk dahil olmak üzere 36 düzensiz göçmeni kurtardı. Yapılan kurtarma işlemlerinin ardından bu göçmenler, gerekli işlemleri tamamlanmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.