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Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

FETHİYE AÇIKLARINDA DÜZENSİZ GÖÇMENLER KURTARILDI

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, içinde 21 düzensiz göçmen ve 10 çocuk bulunan fiber karinalı lastik bota ulaştı.

SON DAKİKA TAHMİNLERİ

Söz konusu olayda, düzensiz göçmenlerin batma tehlikesi yaşadığı ve acil yardım talep ettikleri bilgisi ile Fethiye açıklarında hızlı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, göçmenlere gerekli yardımları yaparak durumu kontrol altına aldı.

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