Fethiye Açıklarında Kişi Tahliye Edildi

FETHİYE AÇIKLARINDA TAHLİYE GERÇEKLEŞTİ

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında, ticari bir gemide rahatsızlanan bir kişiye yardım edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, durumun fark edilmesiyle hemen harekete geçti.

EQUIPLER OLAY YERİNDE

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, açıklarındaki ticari gemide bir kişinin rahatsızlandığı bilgisinin alınması üzerine ekipler hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi. Ekipler, rahatsızlanan kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi ve ardından hastaneye nakledildi.