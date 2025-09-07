Fethiye Açıklarında Tekne Kurtarıldı

TEKNE KURTARMA OPERASYONU

Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yaşayan bir tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Söz konusu yelkenli tekne, Fethiye Aziz Ağa Koyu önlerinde arıza nedeniyle sürükleniyordu ve içinde 7 kişi bulunuyordu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Yardım çağrısının alınmasının ardından Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-5 hızlı tahlisiye botu olay yerine ulaştı. Tekne, kurtarma botuna yedeklenerek Ece Marina’da emniyete alındı. Teknedeki yolcuların sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.