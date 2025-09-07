Haberler

Fethiye Açıklarında Tekne Kurtarıldı

TEKNE KURTARMA OPERASYONU

Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yaşayan bir tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Söz konusu yelkenli tekne, Fethiye Aziz Ağa Koyu önlerinde arıza nedeniyle sürükleniyordu ve içinde 7 kişi bulunuyordu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Yardım çağrısının alınmasının ardından Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-5 hızlı tahlisiye botu olay yerine ulaştı. Tekne, kurtarma botuna yedeklenerek Ece Marina’da emniyete alındı. Teknedeki yolcuların sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye destek

İspanya'dan hareket eden Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye destek için İtalya'dan Türk aktivistlerle güçleniyor. Ersin Çelik, bu dayanışmanın önemini vurguladı.
Yasemin Ve İzzet Özilhan Boşandı

Yasemin ve İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği sona erdi. Çiftin ayrılığı magazin dünyasında sürpriz etkisi yarattı ve ayrılığın detayları tartışıldı. Yasemin'in kariyerine ara vermesi dikkat çekti.

