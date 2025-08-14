Fethiye Açıklarında Yaralı Kişi Tahliye Edildi

YARALANAN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından acilen tahliye edildi. Olay, ilçe açıklarındaki bir tekneye gelen yaralanma ihbarı üzerine gelişti.

SALAH GÜVENLİK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yaralanma ihbarının alınmasının ardından hemen bölgeye ekip sevk edildi. Yazılan rapora göre, Sahil Güvenlik ekipleri, yaralı bireyin tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi ve ardından hastaneye kaldırıldı.