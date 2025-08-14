Haberler

Fethiye Açıklarında Yaralı Kişi Tahliye Edildi

YARALANAN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından acilen tahliye edildi. Olay, ilçe açıklarındaki bir tekneye gelen yaralanma ihbarı üzerine gelişti.

SALAH GÜVENLİK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yaralanma ihbarının alınmasının ardından hemen bölgeye ekip sevk edildi. Yazılan rapora göre, Sahil Güvenlik ekipleri, yaralı bireyin tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi ve ardından hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş, St. Patrick’s ile karşılaştı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında ilk yarıda St. Patrick's karşısında 2-0 geriye düştü. Taraftarlar, takıma tepki göstererek destek çağrısı yaptı.
Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan Y.Ç., 6.802 sentetik hap ve 1,36 gram uyuşturucu ile tutuklandı.

