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Fethiye Antik Tiyatroda Konser Düzenlendi

FETHİYE’DE ANKARA ANTİK TİYATROSU’NDA MÜZİK DOLU BİR GECE

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Telmessos Antik Tiyatrosu’nda heyecan verici bir konser gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Fethiye Güzel Sanatlar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Fethiye Poli Gençlik Orkestrası Korosu sahne aldı. Orkestra Şefi Emrah Çetin ve Koro Şefi Adnan Albayrak’ın yönetimindeki koro, seslendirdikleri eserlerle izleyicilerin ilgisini çekti.

GENÇ MÜZİSYENLERİN ŞOVU ETKİLEYİCİYDİ

Genç müzisyenlerden oluşan orkestra, klasik müzikten modern ezgilere kadar geniş bir repertuvara sahip olup müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren bu keyifli konserde, antik tiyatroyu dolduran vatandaşlar zaman zaman koronun performansına eşlik etti. Bu etkinlik, hem kültürel mirasın tanıtımına katkı sağlıyor hem de genç yeteneklerin sahne deneyimi kazanmalarına olanak sunuyor.

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