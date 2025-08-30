Fethiye Dalış Merkezi’nde Dalış Yapıldı

DALGIÇLARDAN ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI

Fethiye Dalış Merkezi’ne bağlı dalgıçlar, Önder Diktaş, Barış Safran, Berkay Çetin, Ersu Mengi, İbrahim Tombak, Burkay Kayıran ve Can Aksoy, sabah saatlerinde Dalyan Koyu açıklarında yaklaşık 8 metre derinliğe dalış gerçekleştirdi. Dalış sırasında bir dalgıç, “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” yazılı döviz taşırken; diğer dalgıçlar da balıklar arasında Türk bayrağını dalgalandırdı.

SUYUN ALTINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Su altında gerçekleşen bu anlamlı kutlama, renkli görüntülere sahne oldu. Dalış eğitmeni Önder Diktaş, “Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Bu gibi farklı etkinliklerle dalış turizmine katkı sunmaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.