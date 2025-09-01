Fethiye’de 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde toplamda 29 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının verdiği bilgiye göre, Korsan Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bir bölgede bir grup düzensiz göçmenin varlığı tespit edildi. Bu bilgi doğrultusunda bölgeye hızlıca Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi yönlendirildi.

YAKALAMA İŞLEMLERİ

Gerçekleştirilen operasyon sırasında ekipler, 15’i çocuk 29 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.