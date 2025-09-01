Haberler

Fethiye’de 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde toplamda 29 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının verdiği bilgiye göre, Korsan Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bir bölgede bir grup düzensiz göçmenin varlığı tespit edildi. Bu bilgi doğrultusunda bölgeye hızlıca Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi yönlendirildi.

YAKALAMA İŞLEMLERİ

Gerçekleştirilen operasyon sırasında ekipler, 15’i çocuk 29 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Manisa Turgutlu’da Yangın Çıktı, İki Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Haberler

Eflani’de Orman Yangını Nedeniyle Gözaltı

Eflani'de çıkan orman yangını nedeniyle 5 Afgan işçi gözaltına alındı. Yangının, yemek yedikleri çadırın alev alması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.