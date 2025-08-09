Fethiye’de 37 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

FETHİYE’DE DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı açıklamaya göre, Dalyan Deresi mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bir bölgede düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. Bu bilgiler ışığında, bölgeye Sahil Güvenlik dalış timi ve botları yönlendirildi.

KURTARILAN GÖÇMENLERİN DURUMU

Ekipler, bölgedeki 13’ü çocuk olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmeni kurtarmayı başardı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güvenlik güçlerinin bu tür müdahale ve çalışmaları, denizden ve karadan gelen düzensiz göç akınlarını engelleme çabalarını sürdürdüğünü gösteriyor.