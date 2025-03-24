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Fethiye’de 64 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENLİ GÖÇMEN OPERASYONU

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik bot içerisinde 29’u çocuk olmak üzere toplam 64 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Fethiye açıklarında yer alan lastik bot ile ilgili alınan ihbar üzerine, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu harekete geçti ve hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurdu.

GÖÇMENLERİN DURUMU

Operasyon sonucunda, lastik bot içerisinde 35 düzensiz göçmen ile beraber 29 çocuk bulundu. Ayrıca, bu göçmenlerin yanında 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de yakalandı. Yakalanan göçmenlerin durumu ve sürecin devamı hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

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