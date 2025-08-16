Fethiye’de Akaryakıt İstasyonunda Gasp

FETHİYE’DE DARP VE GASP DAVASI

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda 3 ay önce bir kadını darp edip aracını gasp eden 3 erkek şüpheli hakim karşısına çıktı. Duruşmada P.D. isimli kadının, sanıkları affettiğini ve şikayetçi olmadığını belirtmesi tartışma yarattı. Mahkeme, kadının affetmesine rağmen bir sanığın serbest bırakılmasına, diğer ikisinin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DARP OLAYI VE GÜVENLİK KAMERALARI

İlginç olay 19 Mayıs 2025 tarihinde Karaçulha Mahallesi, Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülere göre, P.D. (42) akaryakıt istasyonunun marketine sığınırken, şüpheliler H.A. (20), S.S. (21) ve T.A. (22) kadını dövüp, olay yerinden kaçtı. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan 3 şüpheli, yağma, gasp ve darp suçlarından mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

MAHKEME SÜRECİ VE İFADELER

Duruşmada müşteki olarak yer alan P.D., sanıklardan şikayetçi olmadığını ve onları affettiğini açıkladı. Mahkeme, kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine H.A.’yı adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, S.S. ve T.A.’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşmada ifade veren S.S., P.D. ile daha önce 3 yıl süren bir ilişkisinin olduğunu belirterek, “Olay günü Çırpı Mevkii’ne alkol almak için gittik. P.D. yanımıza alkollü geldi. Kendisinden muskayı almak için yola çıktık. P.D.’nin aracını kullanmak üzere alkolün etkisiyle oradan ayrıldım” dedi. Diğer sanıklar da benzer ifadelerde bulundu. P.D. ise, “Çırpı bölgesinde piknik yapıyordum, S.S. ile ağız dalaşı yaptık. Sonrasında markete sığınmak zorunda kaldım” dedi.

TUTUKLU SANIKLARIN DURUMU

Duruşma sonunda H.A.’nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi, ancak S.S. ve T.A.’nın tutukluluğu devam etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. P.D., sanıklara karşı herhangi bir maddi zararının olmadığını ve dava ile ilgili talebinin bulunmadığını belirtti.