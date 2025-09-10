Haberler

Fethiye’de Alman Turist Kurtarıldı

ALMAN TURİST KELEBEKLER VADİSİ’NE GİTTİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan bir Alman turisti, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtarmak için harekete geçti. Tatile gelen D.M.A. (30), yürüyüş yapma amacıyla Faralya Mahallesi’nde bulunan Kelebekler Vadisi’ne doğru yola çıktı. Bir süre patikada yürüdükten sonra, kayalıklarda mahsur kaldı.

YARDIM ÇAĞRISINA ANINDA CEVAP VERİLDİ

Turistin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine, Ölüdeniz’de konuşlandırılan JAK timi, bölgeye yönlendirildi. Ekipler, kayalıklarda mahsur kalan turiste ulaşmak için iple kurtarma istasyonu kurarak gerekli çalışmayı başlattı.

SALGIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kayalıklardan kurtarılan Alman turistin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı. Kurtarma operasyonu, ekiplerin hızlı müdahalesiyle başarıyla tamamlandı.

