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Fethiye’de Antik Tiyatroda Konser Yapıldı

ETKİNLİK HAZIRLIKLARI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Telmessos Antik Tiyatrosu’nda heyecan verici bir konser gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, Fethiye Güzel Sanatlar Derneği tarafından düzenlenen bu etkinlikte, Fethiye Poli Gençlik Orkestrası Korosu sahne aldı.

ORKESTRA PERFORMANSI

Orkestra Şefi Emrah Çetin ve Koro Şefi Adnan Albayrak yönetimindeki koro, seslendirdiği eserlerle konukların beğenisini kazanıyor. Genç müzisyenlerden oluşan orkestra, klasik müzik eserlerinden modern melodilere kadar geniş bir repertuvar sunarak, müzikseverlerin ilgisini çekiyor.

İZLEYİCİLERİN KATILIMI

Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte, antik tiyatroyu dolduran izleyiciler, koronun performansına sık sık eşlik ediyor. Bu birliktelik, konserin atmosferini daha da keyifli hale getiriyor.

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