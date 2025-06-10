Fethiye’de Antik Tiyatroda Konser Yapıldı

FETHİYE’DE ANIT BİR ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Telmessos Antik Tiyatrosu’nda anlamlı bir konser gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Fethiye Güzel Sanatlar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Fethiye Poli Gençlik Orkestrası Korosu sahne aldı.

GENÇ MÜZİSYENLERDEN ZENGİN REPERTUVAR

Orkestra Şefi Emrah Çetin ve Koro Şefi Adnan Albayrak liderliğindeki koro, seslendirdiği eserlerle izleyicilerin beğenisini kazandı. Genç müzisyenlerden oluşan orkestra, klasik müzikten modern melodilere kadar geniş bir repertuvar sunarak müzikseverlere hitap etti. Yaklaşık 2 saat süren konserde, antik tiyatroyu dolduran katılımcılar zaman zaman koronun eserlerine eşlik etti.