Fethiye’de Araç Çarpışması Yaşandı, 1 Öldü

FETHİYE-DALAMAN YOLUNDA KAZA

Fethiye-Dalaman yolu üzerinde, Göcek Tüneli’nin Dalaman çıkışı yakınında iki otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kaza, 11.50 sıralarında, Fethiye – Muğla karayolunun Eski Dalaman yol kavşağı mevkiinde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, 06 H 1678 plakalı otomobil ile 48 ALE 489 plakalı otomobilin çarpıştığı bu kazada, iki sürücü ve bir yolcu hafif yaralanırken, bir yolcu ise ağır yaralandı. 48 ALE 489 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 67 yaşındaki Şerife Kurtar, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Yaralıların tedavileri sürüyor ve kazayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.