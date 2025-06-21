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Fethiye’de Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Fethiye ilçesinde, evinde misafir olarak bulunan arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İddialara göre, Göcek Mahallesi’nde B.E.B. (30), evine misafir olarak gelen 23 yaşındaki Ömer Bayram Fidan ile arasında çıkan bir tartışma sonucu bıçaklama olayı gerçekleşti.

JANDARMA EKİPLERİ YAKALADI

Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde Antalya’da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette gerçekleştirilen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E.B., nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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