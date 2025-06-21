Fethiye’de Arkadaşını Öldüren Tutuklandı

FETHİYE’DE CİNAYET OLAYI
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, evine misafir olarak gelen arkadaşı Ömer Bayram Fidan’ı (23) bıçaklayarak öldüren B.E.B. (30), Antalya’da yakalanıp tutuklandı. Olay, dün saat 11.30 civarında Göcek Mahallesi’nde gerçekleşti.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
İddiaya göre, B.E.B., evine misafir olarak gelen arkadaşı Ömer Bayram Fidan ile arasında çıkan tartışma sonucunda bıçaklama eylemini gerçekleştirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Antalya’da yakalanarak gözaltına alındı. Fethiye’ye getirilen B.E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan B.E.B., cezaevine gönderildi.