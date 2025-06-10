Fethiye’de Atık Pil Ödülleri Verildi

FETHİYE’DE ATIK PİL TOPLAMA YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde en fazla atık pil toplayan okullar ödüllendiriliyor. Fethiye Belediyesi, Çevre Haftası nedeniyle Okullararası Atık Pil Toplama Yarışması’nın ödül törenini Atık Getirme Merkezi’nde düzenliyor. Bu yarışmada, en iyi performans gösteren okullar arasında Yunus Nadi İlkokulu birinci, Yanıklar İlkokulu ikinci ve Merkez Atatürk İlkokulu üçüncü sırada yer alıyor.

ÖDÜLLERİ KALEPLERİYOR

Ödül töreninde, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak ile Kaydem Plastik firma temsilcisi Mert Babur, okul temsilcilerine hediyelerini takdim ediyor. Ayrıca etkinlik kapsamında öğrencilerin farklı atıklardan oluşturduğu görseller, katılımcılar tarafından büyük bir beğeni topluyor.