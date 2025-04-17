Fethiye’de Bisiklet Kazasında Özgür Alkan Can verdi

KAZA DETAYLARI VE TANIK GÖRÜŞLERİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında 3 bisiklet sürücüsü yaralandı. Ağır yaralı olan Özgür Alkan (47), hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, Fethiye-Muğla karayolunun 13. kilometresi, Göcek yakınlarında saat 10.10 sıralarında gerçekleşti.

KAZA ANINI YANSITAN BİLGİLER

Edinilen bilgiye göre, A.T. (70) yönetimindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, henüz nedensiz bir şekilde bisikletli gruba arkadan çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüleri Özgür Alkan, Rahmi Gözele ve İlker Muallim yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Özgür Alkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerine devam ediliyor. Kazaya ilişkin soruşturma ise sürüyor.