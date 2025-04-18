Fethiye’de Bisikletli Grupla Kaza Oldu

KAZA VE KAYIP

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin bisikletli gruba çarpması sonucu hayatını kaybeden turizmci Özgür Alkan (47), son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, dün sabah saat 10.00 sıralarında Fethiye-Muğla kara yolunun Göcek Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Ali Tuncay (70) tarafından kullanılan 48 D 3544 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan bisikletli grubun arasına girdi. Kazanın ardından bisikletliler yola savrulurken, durum hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

YARALILAR VE CENAZE TÖRENİ

Yaralılardan Özgür Alkan, Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42) hızlı bir şekilde ambulanslarla hastaneye taşındı. Durumu ağır olan Alkan, ne yazık ki kurtarılamadı. Gözele ve Muallim’in tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Özgür Alkan, bugün öğle saatlerinde Fethiye Merkez Yeni Camisi’nde cenaze namazıyla anıldı. Cenaze törenine Alkan’ın ailesi, yakınları, dostları, bisiklet tutkunları, siyasi parti temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı. Tören esnasında Alkan’ın yakınları gözyaşlarını tutmakta güçlük çekti.

SÜREÇ VE HUKUKİ DURUM

Cenaze namazının ardından Alkan’ın cenazesi, Karayolları Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi. Diğer yandan, kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali Tuncay, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Tuncay, ifadesinde, “Bir kamyonet görüş mesafemi engelledi, o nedenle bisikletli grubu göremedim” şeklinde açıklamalarda bulundu.