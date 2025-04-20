Fethiye’de Bisikletli Özgür Alkan Anıldı

BİSİKLET TOPLULUĞU ANMA ORGANİZASYONU DÜZENLEDİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bisiklet sürerken bir otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitiren Özgür Alkan, Fethiye’deki bisiklet topluluğu tarafından anıldı. Topluluk, Alkan’ın evinin önüne kadar pedal çevirerek ailesine başsağlığı diledi ve farkındalık için pankartlar açtı. Edinilen bilgiye göre, Göcek yakınlarında gerçekleşen kazada 48 D 3544 plakalı bir otomobil, bisikletli gruba arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Rahmi Gözele, İlker Muallim ve 47 yaşındaki Özgür Alkan yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Alkan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ALKAN’IN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ YAPILDI

Kazanın hemen ardından Fethiye’deki bisiklet topluluğu, Cahit Gündüz Caddesi’nde buluşarak Özgür Alkan’ın anısına pedal çevirdi. Grup, Alkan’ın evinin önüne kadar bisiklet sürerek ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ev önünde “bisikletime çarparsan ölürüm” ve “bisikletli ölümler son bulsun” yazılı pankartlar açıldı.

YASAL DÜZENLEMELER TALEP EDİLDİ

Özgür Alkan’ın ablası Şeniz Alkan, “Burada olmanızdan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Kardeşim adına teşekkür ederim. Bu yaşadığımız yalnızca bizim değil, Türkiye’nin genel bir sorunudur. Yollar sadece motorlu araçlara ait değildir. Bisiklet bir spor aracı değil, ulaşım aracıdır. Artık yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Bu davanın sonuna kadar peşindeyim, mücadelemi sürdüreceğim” şeklinde açıklamalarda bulundu.

KORKUSUZCA BİSİKLET SÜRME ARZUSU

Özgür Alkan’ın kuzeni Cemal Varış ise, “Bugün hepimiz ‘bisikletime çarparsan ölürüz’ diyenleriz. Çünkü özgürce bisiklet sürmek isteyen insanlarız. Acı içindeyiz; çünkü bir arkadaşımızı, bir aile ferdini, bir canı kaybettik. Özgür Alkan yalnızca bir isim değildi, o en kıymetli erkek evladıydı. Şu an hastanede yaşam mücadelesi veren bir arkadaşımız için de aynı acıyı yaşıyoruz. Kalbimiz onunla, dualarımız onunla. Allah ailesine bağışlasın ama artık bıçak kemiğe dayandı. Artık ‘bisikletime çarparsan ölürüz’ demekten başka çaremiz kalmadı. Bu sadece bir slogan değil; bir çığlık, bir haykırış. Özgürce, güvende, korkmadan bisiklet sürmek istiyoruz” diyerek duygularını ifade etti.