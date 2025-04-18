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Fethiye’de Bisikletlilere Çarpan Sürücü Tutuklandı

KAZA SONRASI TUTUKLAMA

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, otomobiliyle çarptığı üç bisikletliden birinin hayatını kaybetmesine yol açan sürücü tutuklandı. Fethiye-Muğla kara yolunda gerçekleşen kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Ali T’nin (70) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.

Kazada yaşamını yitiren Özgür Alkan’ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Fethiye-Muğla kara yolunda, Ali T. idaresindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, görek mevkisinde aynı yönde ilerleyen bisikletlilere çarptı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Alkan, yapılan müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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