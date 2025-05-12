Fethiye’de Cinayet Davası Başladı

DAVADA YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 19 yıl önce kaybolan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Erdoğan Bozkurt (53) ile ilgili davada, 3’ü tutuklu toplamda 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanma süreci başladı. İlk duruşmada, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıklardan Cemil ve Şevike Koyuncu çiftinin tahliyesine karar verildi. Diğer tutuklu sanık Zehni Koyuncu’nun tutukluluk hali ise devam etti.

CİNAYET İLE İLGİLİ KANITLAR ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada, Nuray Pehlivan ifadesinde, cinayet haberini annesi Şevike Koyuncu’dan duyduğunu açıkladı. Pehlivan, annesinin kendisine “Annem bana keçilerini kestiği için, Erdoğan’ı amcam Zehni’nin öldürdüğünü, babam Cemil Koyuncu’nun da yardım ettiğini söyledi” diye belirtti. 2005 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Bozkurt’a ulaşılmayınca dosya kapatıldı. Geçen yıl ekim ayında Bozkurt’un öldürüldüğüne dair bir ihbar alınmasıyla soruşturma yeniden açıldı. Jandarma, Bozkurt’un Fethiye ilçesi Ovacık Mahallesi’nde cinayet kurbanı olduğu ve burada gömüldüğünü belirledi.

TUTUKLAMALAR VE BULUNTULAR

Yapılan araştırmaları sonucunda jandarma, Bozkurt ile husumetli olan besici Cemil Koyuncu ile eşi Şevike Koyuncu, kızı Nuray Pehlivan ve ağabeyi Zehni Koyuncu’yu geçen yıl 29 Kasım’da gözaltına aldı. Şüpheliler mahkemece tutuklandı. Ancak Pehlivan ve Hasan Cura itiraz üzerine serbest bırakıldı. Bozkurt’a ait kemikler, Deliktaş mevkisinde kadavra köpekleriyle yapılan aramada bulundu. İlgili kemiklerin Erdoğan Bozkurt’a ait olduğu, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporla teyit edildi.

CENAZE TÖRENİ VE DAVANIN DEVAMI

Bozkurt’un kemikleri 3 Mart’ta Fethiye Değirmenbaşı Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı ve toprağa verildi. Cenazeye Erdoğan Bozkurt’un 10 yakını katıldı. Soruşturma sonucunda Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Şevike Koyuncu ve Nuray Pehlivan hakkında, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmaya sanıklar, şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan Cemil Koyuncu, Erdoğan Bozkurt’u tanımadığını ve olayla bir ilgisi bulunmadığını ifade etti. “Olayı Zehni’ye sordum. O da bana Erdoğan Bozkurt’un sürekli hayvanlarını kestiğini söyledi. Ardından bir tartışma yaşandı ve Zehni, Erdoğan’ı öldürdü” dedi. Şevike Koyuncu ise olayın centilmence olmadığını öne sürdü. Diğer tutuklu Zehni Koyuncu ise savunmasını bir sonraki duruşmada yapacağını belirtti.

ŞİKAYETLER VE İLERLEYEN DAVANIN AKIBETİ

Şikayetçi Zübide Bozkurt, oğlu Erdoğan Bozkurt’u çok uzun süredir görmediğini ve sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Cemil Koyuncu ile Şevike Koyuncu’nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı Erdoğan Bozkurt’un ölüm tarihinin belirlenmesi, dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve diğer tanıkların dinlenmesi için erteledi.