Fethiye’de Cinayet ve Cezalar Verildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen olayda, kayınpederi, kayınvalidesi ve konuyla ilişkisiz bir kişiyi öldüren sanık, yargılandığı davada 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 31 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, ceza konusunda herhangi bir indirim uygulamayı uygun görmedi. Olay, 29 Haziran 2024 sabahı Kayaköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Boşanma aşamasında bulunan Özcan Aybey (42), eşinin ailesinin evine giderek kayınpederi Şükrü Aysu (53) ve kayınvalidesi Adile Aysu’yu (52) silahla öldürdü. Olayın ardından kaçan Aybey, daha sonra başka bir villada çalışan Muhammet Akbaba’yı (49) vurarak hayatına son verdi. Esat Ulu ve Serdar Genç ise yaralandı.

OLAYIN DETAYLARI

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, sanık Özcan Aybey son sözünde, “Ben kayınpederimi ve kayınvalidemi öldürmedim. Canavarca hisle de hareket etmedim. Beraat istemiyorum ama makul bir ceza bekliyorum” şeklinde ifade verdi. Mahkeme heyeti, Özcan Aybey’e kayınpederi ve kayınvalidesini tasarlayarak kasten öldürmekten 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Muhammet Akbaba’yı sadece öldürmek amacıyla kasten öldürdüğü için 1 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ayrıca, Esat Ulu ve Serdar Genç’e kasten öldürmeye teşebbüsten 24 yıl, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 6 yıl ve mala zarar vermeden 1 yıl hapis cezası uyguladı.

AİLELERDEN TEPKİLER

Karar sonrasında Muhammet Akbaba’nın ailesi duygusal anlar yaşadı. Aybey ailesinin avukatı Hüseyin Ümit, “Beklediğimiz karar çıktı. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediyorduk” sözleriyle müvekkilinin durumunu değerlendirdi. Akbaba ailesinin avukatı Halil İbrahim Bölük ise, “Hiç indirim yapılmadan karar verildi. Savcılığın tüm talepleri karşılandı. Yaşasın Türk yargısı” açıklamasında bulundu.