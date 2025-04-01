Fethiye’de Dalgıçlar Su Altında Bayramlaştı

DALGIÇLARDAN SU ALTINDA BAYRAMLAŞMA ETKİNLİĞİ

Fethiye ilçesinde bulunan bir grup dalgıç, bölgenin eşsiz su altı güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla deniz dibinde bayramlaşma etkinliği düzenledi. Dalgıçlar, bu kapsamda birbirlerine kolonya ve şeker ikram etti. Fethiye’deki dalış merkezinde görevli dört dalgıç, Ramazan Bayramı vesilesiyle Dalyan koyu açıklarında yaklaşık 5 metre derinliğe dalış gerçekleştirdi.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Su altında sıraya giren dalgıçların temsili olarak kolonya dökmesi ve ikram edilen şekerleri su altında tüketmeleri, ilginç anların oluşmasına neden oldu. Bu sırada bir dalgıç, balıkların arasında “şeker tadında bir bayram geçirmenizi dileriz. İyi bayramlar” yazılı bir pankart açarak etkinliğe renk kattı. Dalış Okulu Eğitmeni Önder Diktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bu su altı bayramlaşma etkinliğini düzenlediklerini ifade ederek, “Fethiye dalış turizminde önemli bir yere sahip. Turizm sezonu açılırken herkesi Fethiye’nin sualtındaki güzelliklerini keşfetmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.