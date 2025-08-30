Fethiye’de Dalgıçlar Türk Bayrağı Açtı

FETHİYE’DE ANLAMLI ETKİNLİK

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik yapıldı. Bu anlamlı günde, Fethiyeli dalgıçlar Dalyan Koyu’nda 8 metre derinlikte Türk bayrağı açarak deniz dibinde gurur verici bir an yaşattı.

DALGILARDA GURURUN SESSİZ SESİ

Dalgıçlar Önder Diktaş, Barış Safran, Berkay Çetin, Ersu Mengi, İbrahim Tombak, Burkay Kayıran ve Can Aksoy, dalgıç kıyafetleriyle bayrağı dalgalandırarak poz verdi. Su altında yaşanan bu anlar kameralara yansırken, balıklar da bu özel görüntüye eşlik etti.