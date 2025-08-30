Haberler

Fethiye’de Dalgıçlar Türk Bayrağı Açtı

FETHİYE’DE ANLAMLI ETKİNLİK

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik yapıldı. Bu anlamlı günde, Fethiyeli dalgıçlar Dalyan Koyu’nda 8 metre derinlikte Türk bayrağı açarak deniz dibinde gurur verici bir an yaşattı.

DALGILARDA GURURUN SESSİZ SESİ

Dalgıçlar Önder Diktaş, Barış Safran, Berkay Çetin, Ersu Mengi, İbrahim Tombak, Burkay Kayıran ve Can Aksoy, dalgıç kıyafetleriyle bayrağı dalgalandırarak poz verdi. Su altında yaşanan bu anlar kameralara yansırken, balıklar da bu özel görüntüye eşlik etti.

Bağcılar’da Tekstil Atölyesinde Yangın

Bağcılar'daki üç katlı tekstil atölyesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda maddi hasar oluştu ve yangının nedeni inceleniyor.
Nizip’te Motosiklet, Beton Mikserinden Kurtuldu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde motosiklet, kavşakta dönüş yaparken beton mikserine çarpmaktan son anda kurtuldu. Sürücünün ani hamlesiyle kaza önlendi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

