Fethiye’de Dalış Yapan Hakan Hancıoğlu Öldü

DALGIÇIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde dalış meraklısı 51 yaşındaki Hakan Hancıoğlu, sabah saatlerinde zıpkınla balık avlamak amacıyla denize girdi. Uzun süre su yüzeyine çıkmayan Hancıoğlu’nun yaşamından endişe eden yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Yapılan aramalar sonucunda cesedi bulundu. Hakan Hancıoğlu’nun vurgun yediği tahmin ediliyor.

ÇAĞRI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Kıdrak Plajı ile Gizlikoy arasındaki bölgede, dalgıç elbisesiyle su yüzeyinde uzun süre durduğu görülen Hakan Hancıoğlu için çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait kontrol botu, o bölgeye yönlendirilerek su yüzeyinde bulunan şahsa ulaştı. Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Hancıoğlu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarıldı ve Fethiye Devlet Hastanesi Morgu’na gönderildi.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Ölen kişinin Hakan Hancıoğlu olduğu yapılan araştırmalarla tespit edildi. Evli ve iki çocuk babası olan Hancıoğlu’nun sabah saatlerinde dalış yapmak üzere bu bölgeye gittiği, yaklaşık 30 kiloluk bir balığı takip ederken muhtemelen vurgun yediği düşünülüyor. Fethiye Devlet Hastanesi Morgu’nda Cumhuriyet Savcısının gerçekleştirdiği ilk inceleme sonrası Hancıoğlu’nun cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili olarak savcılık soruşturma başlattı.