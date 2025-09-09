Haberler

Fethiye’de Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

KURTARILMA OPERASYONU

Muğla’nın Fethiye ilçesi kıyılarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, botun arıza yapması sonucu yardım talebinde bulunulmasıyla gündeme geldi.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN KURTARILMASI

Fethiye açıklarında bulunan lastik bot içerisinde yer alan 28 düzensiz göçmenin yanı sıra, 8 çocuk da bulunuyordu. Sahil Güvenlik Botu, durumu değerlendirerek hızlı bir müdahale gerçekleştirdi ve göçmenleri güvenli bir şekilde kurtardı.

Ece Seçkin, Takıntılı Hayranından Kurtulmak İstiyor

Ünlü sanatçı Ece Seçkin, takıntılı hayranının tehditlerini gündeme getirerek yardım talep etti. Şizofreni hastası şahıs, eşini öldürmekle tehdit etti. Olay kameralara yansıdı.
Erzincan’da Denetim Yapıldı, Hijyen Kontrolü

Erzincan'da zabıta ekipleri, 33 gıda işletmesinde hijyen ve işletme standartlarını denetledi. Denetimlerin sağlık açısından devam edeceği duyuruldu.

