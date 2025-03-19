Fethiye’de Firari, Yunus Ekiplerince Yakalandı

FİRARİ YAKALANDI

Fethiye’de, devriye görevini icra eden yunus ekipleri, gerçekleştirdikleri genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasında, 19 suç kaydı bulunan ve toplam 14 yıl 47 ay 35 gün hapis cezası olan bir firariyi ele geçirdi. Motosikletli Polis Timleri Bürosu’na bağlı ekipler, şüpheli bir şahsı durdurarak kimlik sorgulamasını yaptı.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan GBT sorgulamasında, durdurulan şahsın K.T. (30) olduğu belirlendi. K.T.’nin, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarıyla arandığı tespit edildi. Ayrıca, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 47 ay 35 gün hapis cezası olduğu da öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Cezaevi firarisi olduğu anlaşılan K.T., gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi. Olay, Fethiye’de güvenlik güçlerinin etkin devriye çalışmaları sayesinde gerçekleşti.