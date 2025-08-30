Fethiye’de Genç, Evi Ateşe Verdi

Uyuşturucu Bağımlısı Genç, Evi Ateşe Verdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evi ateşe verdi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. isimli genç, aile bireyleriyle girdiği bir tartışma sonrasında evi ateşe vermeyi tercih etti.

Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Yangının büyümesini önlemek adına ihbar üzerine bölgeye hızlı bir şekilde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını ormanlık alana sıçramadan, yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Ancak, ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında, H.Y. polis tarafından gözaltına alındı.