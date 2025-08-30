Fethiye’de Genç Evi Yaktı

Olayın Detayları

Muğla’nın Fethiye ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, ailesiyle arasında yaşanan bir tartışma sonrası evi ateşe verdi. Olay, Fethiye’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir evde gerçekleşti. Genç, H.Y. adıyla biliniyor. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangının Sebebi ve Müdahale Süreci

H.Y., Fethiye Kalesi’nin arkasında yer alan evde yaşadığı ailevi tartışmanın ardından yangını başlattı. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızlı bir şekilde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine ulaşarak yaklaşık 30 dakikalık bir müdahale sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı.

Sonuç ve Gözaltı

Yangın sonucu evde önemli hasar meydana gelirken, ateşi çıkardığı iddia edilen H.Y. polis ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlatmış durumda.