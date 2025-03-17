Fethiye’de Gençlere Bağımlılık Farkındalık Semineri

BAĞIMLILIKLARA KARŞI FARKINDALIK SEMİNERİ

Fethiye Gençlik Merkezi’nde bağımlılıklara dair farkındalık oluşturmak amacıyla bir seminer düzenlendi. Bilim ve Teknoloji Haftası ile Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde, Fethiye Gençlik Merkezi’nde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik farkındalık semineri gerçekleştirildi. Seminere katılan Uzman Psikolog Samet Ahmet Makinacı’nın bilgilendirici sunumu etkinliğe damgasını vurdu.

ETKİNLİKTE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan ve Fethiye İlçe Müftüsü Kenan Doğru’nun katılım gösterdiği etkinlikte, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık sağlama hedeflendi. Öğrencilere önemli bilgiler sunulan seminerde, katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı ve interaktif bir ortam oluşturuldu.

GENÇLERİ BİLİNÇLENDİREN SEMİNER

Etkinlik, gençlerin bağımlılıklar konusunda daha bilinçli hale gelmesine önemli bir katkı sağladı. Öğrencilerin merak ettikleri konuları özgürce dile getirebildiği seminer, bağımlılıklarla mücadelede farkındalığın artırılmasına yönelik önemli bir adım oldu.