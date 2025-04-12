Fethiye’de Girişimcilik Programı Düzenlendi

GİRİŞİMCİLERİN YAZILIM YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Fethiye’de gerçekleştirilen girişimcilik programında 15 girişimci, geliştirdikleri projeleriyle yatırımcı ve jüri önünde destek ve ödül almak için sunum yaptı. Yarışma sonucunda birinci gelen proje, 50 bin TL’lik ödül kazandı. Fethiye’de organizasyonu yapılan bu etkinlik, çeşitli projelerin finalini kapsayan bir buluşmayı içerdi. Girişimciler, jüri üyeleri ve davetlilerin katılımıyla projelerini sundu ve ödül için kıyasıya bir mücadele yaşandı.

JÜRİ VE ÖDÜLLER AÇIKLANDI

Etkinlikte jüri üyeliklerini Elif Güngör Reis, Dilara Tunca, Avukat Gürbüz Sarı, Tolga Sevinç ve Rıza Gürler üstlendi. Aylar süren eğitim ve mentorluk döneminin ardından birincilik ödülünü tarımda drone ile ilaçlama yapan “Heli More Drone” projesiyle Başak Demir Ünalan ve Elvin Özölçer kazandı. İkincilik ödülünün sahibi, öğrencilere yönelik oyunlaştırma temelli eğitim projesi “Oyedu” ile Hıdır Üstündağ oldu. Üçüncülük ödülü ise yapay zeka destekli İngilizce eğitim platformu “Linoi App” ile Aziz Ahmedov’a verildi. Yarışmada birinciye 50 bin, ikinciye 30 bin ve üçüncüye 10 bin lira ödül sunuldu. Ayrıca, üç projeye de özel ödüller verildi.

PROGRAMIN GELİŞİMİ

Likya İş İnsanları Derneği Başkanı Volkan Büber, programın bir yıl önce fikir aşamasında başladığını ve günümüze kadar ilerlediğini belirtti. Büber, Türkiye genelinden 50’nin üzerinde başvuru aldıklarını, bu süreçte 25 eğitmen ve 15 moderatörle birlikte toplamda 200 saatlik eğitim ve 300 saatlik mentorluk desteği sağlandığını duyurdu.