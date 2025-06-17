Fethiye’de Hijyen Eğitimi Gerçekleştirildi

HİJYEN EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde hijyen eğitimi yapıldı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Fethiye Halk Eğitim Merkezi’nin işbirliğiyle, odanın Likya Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime toplamda 70 kişi katıldı. Eğitmen Funda Özçelik tarafından sunulan eğitimin başlangıç bölümünde, kişisel hijyen kuralları, tuvaletlerin kullanımı ve temizliği, el hijyeni kuralları, maske, bone ve önlük kullanımı ile ilgili bilgiler verildi.

KORUYUCU GİYSİ KULLANIMI ANLATILDI

Eğitimin ikinci bölümünde ise katılımcılara koruyucu giysi kullanımı, hastalıklardan korunma, hastalık kaynakları, hastalıkların bulaşma yolları ve nedenleri hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Eğitim, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. Eğitim sürecinin sonunda gerçekleştirilen sınavda başarı gösteren katılımcılar, e-devlet üzerinden alınabilen ömür boyu geçerli hijyen sertifikasını elde etme fırsatı buldu.