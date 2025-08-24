Haberler

Fethiye’de İzinsiz 75 Villa Cezalandırıldı

CEZALARIN UYGULANMASI

Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kiralama belgesi bulunmayan 75 villa için ceza kesildi. Denetimlerde toplam 10 milyon 794 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. Tekrarlanan ihlallerde ceza miktarının milyonlarca liraya ulaşabileceği uyarısı yapıldı. Fethiye’de ‘Turizm Amaçlı Kiralama Belgesi’ olmadan gerçekleştirilen kiralamalar için denetimler kesintisiz sürüyor.

KONTROLLERİN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, polis, jandarma ve turizm denetleme ekipleri son kontrollerde izinsiz olarak kiraya verilen 75 villa tespit etti. Her bir konut için 143 bin 930 TL ceza uygulandığı aktarıldı. Yetkililer, aynı konutta izinsiz kiralamanın ikinci kez tespit edilmesi durumunda cezanın 719 bin 650 TL’ye, üçüncü kez tekrarlanması halinde ise 1 milyon 439 bin 300 TL’ye yükseleceğini belirtti.

TURİZM SEZONU VE DENETİMLER

Fethiye’de turizm sezonu yoğun bir şekilde devam ederken, yetkililer kayıt dışı kiralamaların engellenmesi ve turizm gelirlerinin resmi kayıtlara alınması amacıyla denetimlerin sürdüğünü vurguladı.

