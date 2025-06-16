Fethiye’de Kadın Pilot Kurtarıldı

Olayın Gelişimi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ’dan uçuş gerçekleştiren kadın pilot, yedek paraşütünün açılmaması sonucu denize düştü. Olay sonrasında hafif yaralı bir şekilde kurtarılan kadın pilotun isminin Esra S. olduğu öğrenildi. Eğitimi için Fethiye’ye gelen Esra S., sabah saatlerinde teleferikle Babadağ’a çıktı. Buradan 1,700 metrelik pistten single (tekli) uçuş yaptı. Gökyüzünden Ölüdeniz’i izleyen Esra S., kıyıya yaklaşık 300 metre mesafede, 150 metre yükseklikten bir anda denize savruldu.

Kurtarma Çalışmaları

Yedek paraşütü açılamayan Esra S.’nin denize düştüğünü gören gezi işine yapan sürat tekneleri, boğulma tehlikesi yaşayan kadını kurtarmak için harekete geçti. Bu arada, olayla ilgili bazı vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep etti. Sürat teknesi, kısa sürede Esra S.’ye ulaşarak, onu bulunduğu yerden kurtarıp tekneye aldı. Olayın ardından sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

İlk Müdahale ve Sonrası

Esra S., Belcekız Plajı’na sürat teknesi ile getirildi. Burada sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi sürat teknesinde gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından genç kadın paraşütçü, sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Esra S.’nin hafif yaralı olduğu ve durumunun ciddi olmadığı kaydedildi. Olay, yamaç paraşütü tutkunları arasında büyük bir endişeye yol açtı.