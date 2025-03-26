Fethiye’de Kamyonet Motosikletlerle Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

TRAFFİK KAZASI DETAYLARI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı ve arama çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre, ihtilaf Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi’nde yaşandı.

OLAYIN SEBEBİ VE MÜDAHALE

Kazanın etkisiyle kamyonet, Muhammet Şeyda Aşçıoğlu (17) tarafından kullanılan 48 AVP 167 plakalı motosiklet ile S.R.C. idaresindeki 48 ASC 075 plakalı motosikletlere çarptı. Çarpışmanın ardından kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevrede bulunan yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri, hızla sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU VE POLİS ÇALIŞMALARI

Sağlık ekipleri, ağır yaralı durumdaki iki motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Ancak, Muhammet Şeyda Aşçıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Diğer motosiklet sürücüsünün tedavisinin ise devam ettiği belirtildi. Kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanabilmesi için polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı.