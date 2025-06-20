Fethiye’de Karne Dağıtım Töreni Yapıldı

ÖĞRENCİLER YAZ TATİLİNE GİRDİ

2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin sona ermesiyle Fethiye’de 102 okulda eğitim gören 32 bin 692 öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı. Karne dağıtım töreninde, öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, çocukların sevinçlerine ortak oldu.

KARNE TÖRENİNE KATILIM

Fethiye’de karne heyecanı, Kaymakam Ertaş ve Müdür Kaya’nın katılımıyla Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen karne töreniyle yaşandı. Öğrencilerin mutluluğuna tanıklık eden Kaymakam Ertaş, başarılı bir dönem geçiren öğrencilere iyi tatiller diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ise, Fethiye genelinde eğitim-öğretimin başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, “20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ilçemizdeki 102 okulda toplam 32 bin 692 öğrencimizle 2024-2025 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamladık. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize emekleri için teşekkür ediyor, iyi tatiller diliyorum.” şeklinde konuştu.

EĞİTİM YILI COŞKUSU

Fethiye’de düzenlenen törenler, eğitim yılının coşkulu bir şekilde sona ermesine katkıda bulundu.